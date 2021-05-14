Делегация из Липецка отправится на международный экономический форум в Санкт-Петербург

Липчане примут участие в ПМЭФ-2021 Фото: Архив "КП"

Этим летом делегация из Липецка вновь поедет в Санкт-Петербург на Международный экономический форум. ПМЭФ-2021 стартует 2 июня. Главная тема Форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Большую часть экспертных дискуссий посвятят вопросам предпринимательства. Участники рассмотрят экологическое предпринимательство как драйвер роста "зеленой" экономики и развитие виртуальных международных экспортных центров. А молодые изобретатели, ученые и эксперты обсудят вызовы, стоящие перед высокотехнологичным сектором.

Напомним, ПМЭФ - ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум проходит с 1997 года, а с 2006 - под патронатом и при участии Президента РФ. В этом году Петербургский международный экономический форум организуют в соответствии с мерами безопасности по предупреждению распространения коронавируса.