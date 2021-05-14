В субботу из-за ремонта на улицах Липецка отключат воду и свет

Энергетики предупреждают липчан об отключении питьевой и горячей воды, а также электроэнергии в связи с ремонтными работами на коммунальных сетях. Как сообщает пресс-служба ЛГЭКа, электричества не будет 15 мая с 9 до 17.00 в домах №67 и 69 на улице Елецкая. В тот же период из-за отключения на Елецкой улице не будет горячей воды в домах № 67; 69; 71.

В тот же день будут устранять порыв на водоводе диаметром 100 на улице 20 Пратсъезда. Питьевой воды не будет с 10 до 20.00 в домах по улицам: 20 Партсъезда, Маяковского и Красная. Воду будут подвозить по заявкам потребителей.

Энергетики приносят извинения за неудобства и поясняют, что все работы проходят для улучшения качества питьевой воды и для модернизации сетей, чтобы уменьшить количество аварийных отключении.

Более подробно об отключениях воды и света можно узнать по телефонам: 175, 236-175.