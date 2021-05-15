Ночью под Липецком горел дом: есть пострадавшие

В Липецкой области ночью горел дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью, 15 мая, в Липецкой области случился пожар. В селе Ламское Становлянского района вспыхнул жилой дом.

К зданию на улице Школьная прибыли 2 отделения пожарной охраны и 4 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел повредить домашнее имущество на площади 4 кв.м. Есть пострадавшие. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Липчан просят не забывать о правилах пожарной безопасности. А также об особом противопожарном режиме. Он действует в регионе с 13 апреля до 31 августа. В этот период запрещено разводить костры. Нарушителям режима грозит не только дисциплинарная и административная ответственность, но и уголовная - в определенных ситуациях.