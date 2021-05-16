В Липецке отключат воду 16 и 17 мая

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Часть жителей Липецка останется без холодной воды 16 и 17 мая. Как сообщили в администрации города, ограничения связаны с плановыми работами. 16-го числа попадут под отключения жители дома №27а по улице Катукова с 10.00 до 20.00.

17 мая в этот же временной промежуток запланировано отключение холодной воды по адресам:

- ул. Студеновская, 21, 19, 15, 17, 11, 9, 5, 3, 7, 13а, 17а, 23;

- ул. Гагарина, 2, 4;

- пер. Вилкова, 14;

- частный сектор: пер. Вилкова, ул. 4-я Пятилетки, пер. Весенний, ул. Гагарина, 125, 125/1, 125/2, 123;

- а также по адресам частного сектора: ул. 20 Партсъезда, ул. Маяковского, ул. Красная.

Кроме того, в понедельник с 09.00 до 10.00 из-за отключения холодной воды прекратят подачу горячей следующим потребителям: ул. Ударников, 13; 13б; 21, 22, ул. Исполкомовская, 8; 5; ул. Ново-Весовая, 18; 19; 20; 21; 22, для ремонта теплотрассы - по адресу: ул. Юношеская, 14.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.