К четырем годам колонии и штрафу в почти девять миллионов приговорили бывшего замдиректора дорожного агентства

Во время передачи денег экс-заместителя задержали сотрудники УФСБ. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Экс-замдиректору ОКУ «Дорожное агентство» вынесли приговор. Суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и отправил на четыре года в колонию общего режима. Кроме того, бывшего руководителя оштрафовали на 8,7 млн рублей и лишили права занимать должности в органах власти на пять лет.

Следствие и суд установили, что подсудимый вместе со своим директором получили взятку от руководителя ООО в сумме 2,9 млн рублей. Деньги должны были помочь в заключении госконтрактов на оказание услуг по обеспечению функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации, а также за своевременную оплату по контрактам и бездействие при возможных нарушениях их требований. Во время получения взятки экс-заместителя задержали сотрудники УФСБ.

- Во время расследования подсудимый признал вину и и активно способствовал в расследовании коррупционного преступления. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор, - добавили в региональном СУ СКР.