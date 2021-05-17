В Липецке фура вылетела на встречную, чтобы не сбить пешеходов

Трагедия едва не случилась на пешеходном переходе на трассе Орел-Тамбов под Липецком. Там многотонный «Ман» едва не раздавил сразу нескольких пешеходов. Происходящее запечатлел регистратор встречного автомобиля.

На записи видно, как машина с регистратором останавливается у пешеходного перехода, чтобы пропустить людей. С двух сторон дорогу начинают мужчина в возрасте и парень с красным ведром. При этом к «зебре» на опасной скорости приближается огромный грузовик.

Пешеходы видят многотонник, причем даже по видео можно понять, что «Ман» не успевает остановиться, но людей это почему-то не смущает. Мужчина слева даже ускоряется и пытается перебежать дорогу перед грузовой машиной, едва ли не бросаясь под колеса.

Водитель «Мана» не справляется с тормозами, зато отлично справляется с управлением. Огромная фура удачно маневрирует между пешеходами и машинами, и выезжает на встречную полосу, чудом никого не задев. По словам очевидцев, грузовик выехал в кювет, никто не пострадал.