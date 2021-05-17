В Липецке водитель «ВАЗа» протаранил иномарку и сбежал с места ДТП

ДТП в Задонском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке виновник аварии скрылся с места ДТП. Авария произошла в воскресенье, 16 мая, на улице Краснознаменной. Там на светофоре неизвестный водитель «ВАЗ-2106»влетел в «шевроле Ниву» и сбежал. В ДТП пострадали два пассажира «шестерки», обоих увезли в больницу.

Как сообщает ГИБДД региона, нарушителя оперативно разыскали и задержали, им оказался 46-летний мужчина. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение требований светофора.

Всего за трое суток, с 14 по 16 мая, на дорогах Липецкой области в пяти ДТП пострадали 7 человек и один погиб. Так 15 мая в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись Хендай» с 34-летней женщиной за рулем и «Лада-Веста» под управлением 29-летней девушки. В аварии пострадали три пассажира «Лады», включая 3-летнего ребенка. К счастью, обошлось без серьезных увечий. Мальчик был в детском кресле, что помогло избежать более тяжелых травм. Пострадавших после оказания помощь отпустили.

Также стали известны подробности ДТП с автоцистерной, в котором погиб водитель «Рено». По уточненным данным за рулем «МАЗа» был 52-летний мужчина. По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стал выезда на встречную полосу.