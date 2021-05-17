В Липецке ремонтируют дороги, где можно объехать перекрытую улицу 50 лет НЛМК

В Липецке продолжают ремонтировать дороги в местах объезда перекрытой улицы 50 лет НЛМК. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящий момент асфальт укладывают на улицах Фрунзе, Мичурина, Неделина, в переулке Колхозный. На улице Лутова эти работы уже завершены.

На улице Неделина трудятся в основном вечером и ночью, когда на дороге меньше машин. В районе Петровского рынка покрытие появилось на трех полосах. На оставшихся участках готовят основание под укладку.

На Фрунзе верхний слой асфальта уложили на одной полосе. Из-за работ здесь затруднено движение. Водителей просят выбирать другие маршруты. На улице Мичурина и проезде Колхозный асфальт появится в ближайшее время.