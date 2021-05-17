Липчанин через суд взыскал с предпринимателя более 200000 рублей за кухню

В региональное управление Роспотребнадзора обратился липчанин. Он сообщил о нарушении своих прав. Мужчина заказал кухню у индивидуального предпринимателя. Обе стороны подписали договор, согласно которому исполнитель должен изготовить и установить кухню. Покупатель передал сумму предварительной оплаты.

Однако, в указанный в документе срок работы не были выполнены. Липчанин несколько раз обращался к предпринимателю. Он требовал свою кухню, либо вернуть деньги. Но в ответ так ничего и не получил.

Как сообщили в пресс-службе управления, специалисты Роспотребнадзора подготовили и направили исковое заявление в районный суд с требованием взыскать уплаченную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда и штрафа. Суд встал на сторону истца. Так, индивидуальному предпринимателю пришлось заплатить липчанину 214 500 рублей