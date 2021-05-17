В Липецке экс-сотрудница отдела миграции зарегистрировала в чужой квартире 12 иностранцев

В Липецке за взятку и превышение должностных полномочий будут судить экс-специалиста по вопросам миграции. Ее обвиняют в совершении преступлений по ч.1 ст.290 УК РФ и ч.1 ст.286 УК РФ.

По данным следствия, с октября 2018 по апрель 2019 года сотрудник полиции получила от одной липчанки взятку в 14,5 тыс. рублей. Деньги перечислили на банковский счет. За это специалист должна была зарегистрировать по месту жительства и поставить на учет иностранцев.

Также обвиняемая поставила на миграционный учет и зарегистрировала в одной квартире 12 иностранцев. Причем 71-летняя собственница жилья ничего не знала об этом. Пенсионерка и сообщила о таком сюрпризе в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, бывшая сотрудница по вопросам миграции в ходе расследования признала вину и раскаялась в содеянном. Она подписала подписку о невыезде о надлежащем поведении. материалы уголовного дела переданы в суд. Взяткодательнице уже вынесли приговор. Липчанку признали виновной в преступлении по п. "а" ч.2 ст.322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц".