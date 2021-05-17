Во вторник в Липецке прогреется до +28 градусов

В Липецке жарко Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник в Липецке ожидается жаркая погода. В ночь на 18 мая около 17 градусов тепла. Днем будет ясно, без осадков. Воздух прогреется до +28 градусов. Ветер юго-восточный 12-14 м/с. Атмосферное давление без изменений и составит 742 мм рт.ст.

В среду, 19 мая, станет немного прохладней. В темное время суток до 16 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса. Синоптики прогнозируют осадки. Дождь начнется с утра и будет лить весь день. Возможны грозы. Ветер юго-восточный 10-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт.ст.

Долгота дня 15 часов 59 минут. Солнце всходит в 4.19. Закат липчане увидят в 20.18.