В Липецке в ДТП с такси пострадал мотоциклист

В Липецке столкнулись "Рено" и мотоцикл Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 2 964 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 14 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 59 не пристегнулись. Водитель 2 600 раз превысили скорость, выехали на встречку, припарковались в неположенном месте. Произошло 33 ДТП в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 17 мая, на улице Терешковой в Липецке столкнулись мотоцикл и такси "Рено". Травмы получил 23-летний мотоциклист. Медики оказали ему помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции.

В тот же день в Грязях на улице Песковатской 40-летний водитель автобуса сбил 9-летнего мальчика. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травму.