Липчанин перевернулся на квадроцикле в горах в районе Сочи

В минувшие выходные в сочинских горах пострадал липчанин. 15 мая в районе рекреационного объекта "Орлиные скалы" мужчина перевернулся на квадроцикле. Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, 33-летний житель Липецкой области сломал ребра и левый коленный сустав. Также он травмировал левую руку и позвоночник.

На место происшествия выехали спасатели. На автомобиле высокой проходимости они доставили медиков к пострадавшему. Врачи оказали несчастному помощь, после чего сотрудники МЧС транспортировали мужчину в машину и вывезли к автомобильной дороге. Там туриста передали бригаде скорой помощи.

Спасатели просят граждан быть внимательными и осторожными, а также не пренебрегать правилами безопасности.