В первые месяцы года в Липецкой области вымерло более 3,5 тыс. человек

С января по март этого года в Липецкой области родилось 2 145 малышей. По данным Липецкстата, это на 2% меньше, чем за тот же период 2020 года. Среди появившихся на свет 34% - первенцы. Еще 39% детей родились вторыми в семье. Третьими и последующими - 27%. Кстати, в первые 3 месяца в регионе родилось 20 пар близнецов.

Умерло 5 790 человек. Показатель смертности увеличился на 37% по сравнению с прошлым годом. Так, естественная убыль населения составила 3 645 человек. Практически столько проживает в селе Красное Краснинского района Липецкой области. Напомним, что в 2020 году этот показатель был ниже - 2030.

Зарегистрировали 1 215 браков, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. При этом увеличилось и количество разводов - на 4%. В январе-марте 2021 года развелись 1 182 пары.