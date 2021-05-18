Автоинспекторы начали искать нарушителей среди пешеходов и водителей в Липецкой области

В Липецкой области стартовало профилактическое мероприятие "Внимание - пешеход!". С 18 по 23 мая автоинспекторы будут пристально следить за водителями и пешеходами. Особенно за теми, кто переходит дорогу в неположенном месте или нарушает правила проезда пешеходных переходов. С липчанами также побеседуют об использовании световозвращателей в темное время суток.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, за 4 месяца этого года почти треть от общего числа ДТП связана с наездами на пешеходов. Под колесами машин погибли 13 человек. Еще 74 получили травмы.

Напомним, если водитель не пропустил человека на пешеходном переходе, ему грозит штраф от 1 500 до 2 500 рублей. За переход дороги в неустановленном месте липчанам придется заплатить 500 рублей. Такой же штраф грозит пешеходам за движение в темное время суток вне населенных пунктов без светоотражающих элементов на одежде.