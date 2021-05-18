За три дня в Липецкой области семь человек заплатили за несуществующие товары в интернете

Полиция просит граждан быть внимательней Фото: Лия МУРАДЬЯН

Мошенники продолжают «продавать» несуществующие товары через сайты объявлений. Только за последние три дня в Липецкой области жертвами интернет-аферистов стало семь человек.

Например, 20-летний парень нашел объявление о продаже смартфона, связался с продавцом по смс и перевел предоплату в 6000 рублей. Как только деньги поступили на счет, покупателя заблокировали и больше на связь не выходили.

По той же схеме денег лишились еще шесть человек в возрасте от 19 до 60 лет. Мошенники брали деньги за печатную бумагу, мягкую игрушку, автомобильный бампер, велосипед и кроссовки. У отдельных мерзавцев даже хватило совести «продать» кому-то несуществующее инвалидное кресло. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей, по всем фактам возбудили уголовные дела.

Полиция в очередной раз просит граждан быть внимательней при покупках в сети и не переводить деньги, если есть сомнения в наличии товара, его качестве или надежности продавца. Обычно должны настораживать нереально низкие цены и странные схемы расчета с продавцом.