«Открытие» увеличил максимальную сумму экспресс-гарантий

Экспресс-гарантии отличаются от классических полностью дистанционным оформлением и минимальным пакетом документов.

Новшество касается экспресс-гарантий на исполнение контракта, тендерных гарантий, а также на исполнение гарантийных обязательств. Максимальная сумма гарантии на возврат аванса теперь составляет 100 млн рублей.

Остальные условия по этим продуктам не изменились. Их срок по-прежнему составляет до 1095 для гарантий на возврат аванса и исполнение контракта, на исполнение гарантийных обязательств – до 1856 дней, срок тендерных гарантий не ограничен. Банковские гарантии без залога и поручительств предоставляются предпринимателям для работы в рамках госзакупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП.

Экспресс-гарантии отличаются от классических полностью дистанционным оформлением и минимальным пакетом документов. Кроме того, решение по таким гарантиям клиент получает за один рабочий день.