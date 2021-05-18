Покусавший пристава липчанин получил условный срок

В Липецке вынесли приговор буйному мужчине, который впился зубами в сотрудника правоохранительных органов. Инцидент произошел 8 декабря, в тот день приставы должны были доставить 40-летнего Евгения в суд Добринского района. Мужчина проходил по делу о причинении среда здоровью средней тяжести (112 УК), но на заседания не являлся. Поэтому суд постановил привести принудительно. Приставы нашли Евгения в Липецке, пришли рано утром в квартиру и зачитали постановление.

Согласно материалам дела, мужчина начал вести себя агрессивно – кричал, что извещений о явке не было, а затем попытался сбежать. Пристав пресек попытку скрыться, остановил подсудимого, оба упали на пол и левая рука пристава оказалась на уровне лица Евгения. Тот воспользовался случаем и впился зубами в кисть. Прокусил до крови.

Когда на дебошира надели наручники, тот успокоился и извинился. Вред здоровью оценили, как легкий. Дело возбудили по части 2 статьи 318 УК – насилие в отношение представителя власти. Пристав просил компенсацию в 300 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе областного суда, суд учел признание вины и наличие у подсудимого на иждивении четверых детей. В итоге дебошир получил 3 года условно. Гражданский иск пристава удовлетворили частично – ему подсудимый выплатит 50 000 рублей. Приговор еще не вступил в силу.