Липчанин пытался откупиться от автоинспектора за выезда на встречную

В Липецке попал под статью о взяточничестве 41-летний житель Измалковского района. Водителя остановили сотрудники ГИБДД на трассе Орел-Тамбов 12 мая. Мужчина грубо нарушил ПДД, выехав на встречную полосу, чем и привлек внимание автоинспекторов.

Сотрудники ДПС начали составлять протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, что карается штрафом в 5000 рублей либо лишением прав от 4 до 6 месяцев. Не желая платить штраф и передвигаться без личного транспорта, водитель решил подкупить дорожную полицию.

Находясь в служебном автомобиле ДПС, мужчина предложил сотруднику 10 000 рублей и не составлять протокол. Инспектор от денег отказался и доложил о случившемся в следственные органы. Как сообщили в пресс-службе СКР области, дело возбудили по статье 291.2 УК – покушение на дачу взятки. Теперь, помимо административного наказания, водителю грозит срок до года за мелкое взяточничество.