Московский автохам в Липецке бросил машину в арке дома и перекрыл выезд пожарным

Автохам перекрыл выезд пожарным Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Пример редкого хамства продемонстрировал в Липецке водитель «Мерседеса» с московскими номерами. Кто-то припарковал черную иномарку прям в арке дома на улице Зегеля, недалеко от места, где находится пожарная часть. Водитель просто бросил авто в удобном для себя месте и отправился по своим делам. А что это единственные выезд и въезд для пожарных и жильцов, человека очевидно нисколько не волновало.

Водителя "Мерседеса" оштрафуют Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В это же время на выезд спешила пожарная машина. Увы, спецтехника проехать не смогла. Сотрудникам МЧС пришлась вызвать ГИБДД и эвакуатор. Все это длилось около часа. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, на место происшествия выехал экипаж ДПС, автоинспекторы вычислили и нашли наглого водителя.

На нарушителя составили протокол по части 4 статьи 12.19 КоАП – нарушение правил стоянки и остановки, повлекшее создание препятствий для других транспортных средств. Водителю «Мерседеса» грозит штраф в 2000 рублей.