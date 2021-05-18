В среду в Липецке масштабное отключение воды

В среду, 19 мая, в Липецке очередное отключение света и воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в доме №11б по улице Хорошавина.

С 10 утра до 5 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Металлургов, 1а, 1б, 1г, 6, 7, 9, 9а; Осипенко, 20; Гастелло, 1а; Волгоградская, 8, 8а, 14а; Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, частный сектор: улицы Ильича, Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, Воронежская, 2-я Воронежская.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Ватутина, Зеленая, Цимлянская, Украинская, Краснодонская, Социалистическая, О. Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивная, Целинная, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича, переулок 1-ый Театральный, 2-ой Театральный, Парковый, Садовый, Моторный, 2-ой Моторный, Линейный, Сосновый.

С 10 утра до 8 часов вечера воду отключат по улицам Карла Маркса, 2, 25, 25а, 27/1, 27, 30, 31/2; Петра Великого, 7; Петра Смородина, 13а; Минская, Жактовская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Ударников, Поселковая, Паровозная, Медицинская

с 10 утра 19 мая до 10 вечера 21 мая вода может быть мутной по адресам: улицы Пионерская, Гагарина, Шкатова, Горняцкая, 30 лет Октября, 4 Пятилетка, Зегеля, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Щорса, Гранитная, 2-ая Гранитная, Чайковского, Железнодорожная, Плеханова.

Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.