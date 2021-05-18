В Липецке на площади Петра Великого высадили 45 туй

Озеленение площади Петра Великого в Липецке вышло на финишную прямую. Там высадили 45 западных туй, которые отличаются своей морозостойкостью, долговечностью и устойчивостью к городским условиям. Совсем скоро на участке появятся 28 гортензий и 400 спирей японских. Также на площади установили систему орошения. Специальные датчики будут считывать погодные условия и при необходимости подавать воду.

Работы по благоустройству продолжаются и в парке Победы. Рядом с аттракционами и на аллее спорта появился асфальт. Там же подрядчик проложил сетевой кабель, установил 9 опор освещения с энергосберегающими светильниками.

Напомним, работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".