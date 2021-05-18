За неделю в Липецкой области клещи напали на 124 детей

Липчан предупреждают о клещах Фото: Юлия КЛЮЕВА

К 17 мая клещи покусали 587 жителей Липецкой области. Речь идет о тех, кто обратился за помощью в медорганизации. Среди пострадавших 239 детей. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в 2020 году за аналогичный период клещи напали на 895 человек.

За минувшую неделю зарегистрировали 262 покуса - 124 ребенка. За все время в лабораториях исследовали 530 клещей. Из них 86 оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза. У 14 выявили гранулоцитарный анаплазмоз человека. Еще 2 были заражены моноцитарным эрлихиозом.

Чаще всего клещи присасывались к липчанам на приусадебных участках - в 61,2% случаев. В 25,4% - на природе. 4,6% случаев нападений произошло в садоводческих товариществах. 3,6% - на кладбищах. 2% - в парках.

Акарицидные обработки провели в регионе на площади 291,5 га.