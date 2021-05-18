На трассе в Липецкой области сгорела фура

На трассе под Липецком сгорел МАН Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный автопожар произошел в этот вторник, 18 мая, на трассе А133 «Хлевное-Липецк». Там на 14 километре дороги загорелся грузовик «МАН» с тентовым прицепом. Огонь начал распространяться с кабины грузовика. На место происшествия оперативно прибыло отделение пожарных.

В пожаре на трассе никто не пострадал Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Часть большегруза удалось потушить, однако кабина выгорела полностью до металла. При этом во время пожара, огонь успел перекинуться на траву у обочины, где стояла горящая фура. Траву также благополучно потушили. Как сообщили КП-Липецк в пресс-службе ГУ МЧС области, в результате пожара никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, размер ущерба и подробности, теперь предстоит установить экспертам.