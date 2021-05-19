Вице-президент Сбера назвал три главные технологии будущего

Сегодня, по разным оценкам, только 15-30% российских компаний используют облачные технологии в существенном объеме в своей работе. Однако в будущем облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект станут важнейшими инструментами. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы Сбер Давид Рафаловский.

- Первая технология - облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками. Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии. Массовое её внедрение радикально изменит экономику, - отметил спикер в преддверии технологической конференции Сбера SmartDev.

Давид Рафаловский считает, что облачный бизнес в России растет довольно быстро.

- Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология – искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути, - прокомментировал эксперт.