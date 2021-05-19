Ночная гроза с сильным ветром в Липецке повалила деревья на четыре автомобиля

Этой ночью, 19 мая, в Липецке бушевала гроза с сильным ветром и ливнем. Спасатели накануне предупреждали о возможных порывах ветра до 17 метров в секунду. По данным синоптиков, порывы ветра достигали 15 м/с, также выпало 2.9 миллиметров осадков.

На систему «112» за ночь поступило 16 вызовов о поваленных деревьях. Деревья и ветки подали на машины, дороги и провода на улицах Космонавтов, Циолковского, Железнякова, Невского, в Брянском переулке. Также об угрозе падения деревьев сообщали жители Матырского, ЛТЗ, НЛМК и в нескольких дворах в центре Липецка.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, на автомобили упали три дерева и одна ветка, всего пострадали 4 автомобиля. Специалисты отметили, что звонков на «112» в этот период было значительно больше обычного, 70% из них касались непогоды.