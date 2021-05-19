МЧС предупреждает: на Липецк и область надвигаются грозы и сильный ветер

Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. В ближайшие дни повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Липецкой области .

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, с 18.00 этой среды, 19 мая, по 18.00 четверга, 20 мая, ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями - облачная с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью от 8 до 13 градусов тепла. В светлое время суток столбик термометра поднимется до +22 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. При грозах местами порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт.ст.

Напомним, что минувшей ночью в грозу деревья упали на 4 автомобиля в Липецке. Всего спасатели зарегистрировали 16 падений деревьев. Подробности здесь.