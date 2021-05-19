Липецкий аэропорт оштрафовали на 227000 рублей за загрязнение природы

Липецкий аэропорт оштрафовали за загрязнение окружающей среды Фото: Лия МУРАДЬЯН

Росприроднадзор проверил, как работа Липецкого аэропорта влияет на окружающую среду. Специалисты обратили внимание на очистные сооружения, которые расположены в селе Кузьминские Отвержки.

Как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, в ходе проверок выявили 10 нарушений природоохранного законодательства: в области обращения с отходами производства и потребления, в области охраны атмосферного воздуха, охраны окружающей среды, в области водопользования.

Специалисты установили, что Липецкий аэропорт сбрасывает сточные воды с превышением загрязняющих веществ. А именно, с большей концентрацией взвешенных веществ, железа, меди, нефтепродуктов, сухого остатка, фосфора, ХПК, азота-нитритного, азота-аммонийного и тд.

Аэропорт и должностных лиц привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 227 тыс. рублей. Росприроднадзор выдал предписание, чтобы нарушения устранили в конкретные сроки.