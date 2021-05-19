В красивую дату 21.05.21 в Липецке поженятся 45 пар

В эту пятницу в Липецке распишутся 45 пар молодоженов. Липчане не случайно выбрали этот день. Многих привлекла красивая дата - 21.05.21. По данным пресс-службы мэрии, ближайшие свадебные "бумы" запланированы на 5 и 11 июня. В эти числа узами брака свяжут себя 70 и 47 пар соответственно.

В настоящее время ситуация с регистрацией браков нормализовалась. В коронавирусный 2020 год в аналогичный период в ЗАГСах было по 1, максимум 2 свадьбы. По словам начальника управления ЗАГС Галины Белкиной, летние даты для торжественной регистрации уже все заняты. Но еще есть места осенью - свободны 25 сентября и 2 октября. Также продолжается прием заявлений на свадебный сезон-2022.

Напомним, подать заявление можно через портал госуслуг. Так, липчане получат скидку 30% на оплату пошлины.