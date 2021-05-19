В четверг в Липецке отключат свет, а также горячую и холодную воду

В четверг, 20 мая, в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в частном секторе села Сселки по улицам улицы Кирова, Учительская, Ленина, Ракитная, Школьная, Апраксина, Провинциальная, Комарова, Пушкина, 300 Лет Флота России, Братьев Сенявиных, Набережная, Советская, Космонавтов, Гагарина.

С 9 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители улиц Ударников, 13, 13а, 21, 22; Исполкомовская, 5, 8; Ново-Весовая, 18-22.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Малые Ключи, 1, 2; Льва Толстого, 2, 28; площадь Театральная, 2; Шуминского, 6, 8, 8а, 10, 14, 16; Кривенкова, 7а, 9; Москаленко, 1; Катукова, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43; Шкатова, 1, 4, 7, 23; 4-я Пятилетка, 5, 7, 8, 10; Горняцкая, 3, 6; Кротевича, 3, 5; 30 лет Октября, 2, 6, 8; Гагарина, 10; Амурская, 1, 2, 4, 5; Гайдара, 2, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; частный сектор: Орловская, Адм. Ушакова, Луначарского.

С 10 утра до 11 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Неделина, 53, 55, 55а, 57, 61; Мичурина, 30, 32, 34, 36, 38, 42; Депутатская, 80, 81, 83; площадь Победы, 3; проспект Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 29, 47, 47а, 49, 51, 51а, 51/1-3, 53, 53а, 55, 57; проезд Колхозный, 1; переулок Вишневый, 1а. На этот же период времени без воды останутся жители улиц Депутатская, Володарского, переулок Вишневый, Воровского, Чкалова, переулок Верещагина.

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат по улицам Моршанская, 13, 16, 18, 13а; Физкультурная, 12-15.