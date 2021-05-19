Долгострой на улице Шуминского в Липецке выставили на торги

В Липецке долгострой на улице Шуминского, 10 выставили на торги. На портале госзакупок ищут подрядчика, который снесет недостроенное здание. Как сообщили в пресс-службе мэрии, начальная стоимость закупки - 850 тыс. рублей. Заказчиком является городской департамент градостроительства и архитектуры.

Согласно условям контракта, работы должны выполнить за 30 дней: разобрать стены, железобетонный фундамент, блоки стен подвала. В конце организации, выигравшей торги, нужно будет вывезти строительный мусор.

Напомним, пристройка у дома по улице Шуминского появилась на начале двухтысячных. Однако, здание так и не достроили. В 2020 году специалисты липецкой администрации через Арбитражный суд получили разрешение на снос недостроя. Средства на это выделят из муниципальной казны.