Липчанин отсидит 13 лет за убийство женщины, впустившей его в свой дом

В эту среду, 19 мая, Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 38-летнему мужчине. Как сообщили в пресс-службе облсуда, в 2017 году подсудимый познакомился с женщиной в возрасте. Тогда ей было 64 года. Она проживала одна в квартире, получала пенсию и продолжала работать. Мужчине было негде жить и сердобольная липчанка предложила переехать к ней.

В октябре 2018 года женщина лежала в больнице. Вернувшись домой, она обнаружила пропажу золотых украшений. Сожитель признался, что сдал их в ломбард, так как ему срочно понадобились деньги. После начали пропадать деньги - всего 105 тыс. рублей. Летом 2019 года липчанка написала заявление в полицию.

Как установил суд, в июле того же года злодей убил несчастную женщину. Он 5 раз ударил ее ножом в грудь и левое плечо. Мужчина пытался смыть следы крови в квартире, однако специалисты нашли мелкие капли на кухонной мебели и технике, а также на телефоне и ключах подсудимого. У него также выявили телесные повреждения, по времени совпадающие с моментом убийства хозяйки жилья.

Вину липчанин не признал и отказался от дачи показаний. Однако, показания свидетелей, материалы экспертиз и другие доказательства говорили об обратном. Кстати, злодея ранее привлекали к административной и уголовной ответственности. Он был осужден за угрозу применения насилия в отношении полицейского - направил в его сторону канцелярский нож и говорил, что убьет его.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по п "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину" и по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.