В зоопарк Липецка приехали белые совы и мангусты

В липецкий зоопарк приехали белые совы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В зоопарке Липецка новые обитатели. Птицы и маленькие хищники приехали в областной центр из Ленинградского зоопарка. Их доставили на грузовой машине из Санкт-Петербурга.

Полярных сов поселили в уличный вольер. Липчан приглашают познакомиться в двумя самками и самцом. Определить, кто из них кто, просто. Самки пестрые и крупные. Их кавалер поменьше и практически белый.

Липчане могут познакомиться с мангустами Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также в Липецк переехали мангусты двух видов - полосатые и желтые. Как сообщили в пресс-службе зверинца, около месяца они будут жить в помещении, закрытом от посетителей. После обследований их переведут на улицу. Среди желтых мангустов два мальчика и две девочки. Полосатый только один самец и две самки. В середине июня хищников смогут увидеть все желающие.