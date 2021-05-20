Вебинар «Как повысить лояльность клиентов с помощью внешних коммуникаций» – в Университете бизнеса

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Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Ксения Зайкова, эксперт по внешним коммуникациям, основатель NODE PR.

Основные вопросы:

- Что такое бренд и почему малому и среднему бизнесу нужно как можно раньше задумываться о нем?

- Что такое платформа бренда и позиционирование?

- Как интегрировать платформу бренда во внешние коммуникации, включая социальные сети?

Высокая конкуренция в каждой отрасли заставляет компании меняться. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, для которого уже сейчас основные каналы – контекстная и таргетированная реклама – характеризуются высокой стоимостью лидов и, соответственно, высокой стоимостью клиента. Победит в этой борьбе тот, кто сможет минимизировать зависимость от лидогенерации и превратить первичных клиентов в лояльных. О том, как это сделать с помощью внешних коммуникаций, поговорим на вебинаре.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

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Более подробную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. На правах рекламы.