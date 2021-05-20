В Липецке мотоциклист влетел в иномарку

ДТП с мотоциклом обошлось без тяжелых травм Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием мотоцикла произошла на улице Катуова в Липецке минувшим вечером, 19 мая. Около 19.00 38-летний мотоциклист влетел в автомобиль «Ниссан», за рулем которого был 41-летний мужчина. К счастью, ДТП обошлось без тяжелых травм – водителю мотоцикла оказали помощь и отпустили домой. Как сообщает ГИБДД региона, предварительной причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

В те же сутки в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «Киа» под управлением 48-летней женщины и «Шкода» с 31-летним водителем. В аварии пострадала водитель «Кии» – женщину увезли в больницу. Предварительная причина та же – нарушение очередности.

Как поясняют автоинспекторы, нарушение правил проезда перекрестков – одно из самых распространенных. Водителей снова просят быть внимательней и не игнорировать правила.

Кроме этого на трассе «Дон» в Становлянском районе 66-летний водитель «Опеля» сбил на дороге 59-летнего мужчину. Пешеход в больнице. Он переходил дорогу в неположенном месте. Причина ДТП – нарушение правил перехода проезжей части.