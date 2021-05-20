Под Липецком «Лада» застряла в «КамАЗе» – пострадал водитель

Необычная авария произошла в это утро, 20 июня, на трассе Орел-Тамбов под Липецком. Там столкнулись «Лада Ларгус» и грузовой автомобиль «КамАЗ». Последствия ДТП сняли на видео очевидцы с проезжавшего мимо автомобиля.

Судя по кадрам, «Ларгус» догнал попутный грузовик и угодил прямо под кузов. От удара легковушку подбросила, после чего капот и бампер попали под раму «КамАЗа». В итоге лада застряла под грузовиком, повиснув передними колесами в воздухе.

По словам очевидцев, водителя легкового автомобиля увезли на скорой. Кто на самом деле виноват, а также подробности и причины ДТП, теперь предстоит установить автоинспекторам.