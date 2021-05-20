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Происшествия20 мая 2021 12:24

Лайки и сердечки от ГИБДД получили законопослушные водители в Липецке

Студенты с табличками выстроились вдоль дороги по улице Студеновская
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Лайки законопослушным водителям

Лайки законопослушным водителям

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

На улицах Липецка проходит акция ГИБДД с участием студентов одного из вузов города. Мероприятие «Лайк водителю» проводится для того, чтобы предотвратить одно из самых опасных нарушений на дороге – превышение скорости. Акцию приурочили к Глобальной неделе дорожной безопасности, в ходе которой автоинспекторы проводят массу профилактических мероприятий.

Акция прошла на улице Студеновской

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В этот раз студенты выстроились в цепочку вдоль дороги у оживленной трассы на улице Суденовской. Парни и девушки держали поднимали таблички со знаком ограничения 30 км в час в виде сердечка и показывали таблички с лайками тем, кто не пренебрегал правилами дорожного движения. В ответ водители сигналили.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, в мероприятиях в рамках шестой Глобальной недели дорожной безопасности активно участвуют и школьники, юидовцы, волонтеры, педагоги и общественные организации.

Криминал