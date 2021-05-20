Делегацию из Липецка на ПМЭФ-2021 возглавит губернатор региона

Игорь Артамонов возглавит делегацию из Липецка на ПМЭФ-2021 Фото: Лия МУРАДЬЯН

Чуть меньше 2 недель остается до старта Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ-2021 пройдет со 2 по 5 июня. В этом году выбрали новую главную тему форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Деловую программу разбили на 4 тематических трека: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты".

Делегация из Липецкой области также примет участие в ПМЭФ-2021. Ее возглавит губернатор региона Игорь Артамонов. Кто поедет в Санкт-Петербург с главой области объявят позже.

Напомним, что в 2020 году из-за коронавируса мероприятие не состоялось. В этом году форум проведут в соответствии с мерами безопасности.