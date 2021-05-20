Дерматолога из Липецка признали лучшим в России

Фото с сайта управления здравоохранения Липецкой области Фото: с сайта

Врач из Липецкого областного кожно-венерологического диспансера признали лучшим дерматоскопистом России. Вручение премии "Золотой дерматоскоп" состоялось 14 мая в Москве. Награду за достижения в области клинической дерматологии, дерматоскопии и оптической диагностики кожи получил врач-дерматолог, онколог, косметолог Сергей Якушенко.

В 2010 году Якушенко окончил Военно-медицинскую Академию им. С.Н. Кирова интернатура и Северо-Западный медицинский государственный им. И.И. Мечникова - ординатура. С 2012 года мужчина работал старшим врачом лаборатории авиационной и космической медицины под Петербургом. В 2014 году стал начальником медицинской службы подводной лодки "Ростов-на-Дону". В 2015 году вышел запас. С этого же года работал врачом дерматовенерологом, онкологом и косметологом в Липецке.