В пятницу липчане останутся без горячей и холодной воды

В пятницу, 21 мая, в некоторых районах Липецка не будет воды. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 4 часов вечера горячую воду отключат на Сырском Руднике по улицам Юношеская, 10, 11, 14, 18; Ударников, 5; Геологическая, 7; Металлистов, 4а-г.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Хорошавина, 14; Интернациональная, 12, 12а; Опытная, 6. На этот же период краны пересохнут в частном секторе: переулок Кочубея, Морозова.

С 9 утра 21 мая до 23.50 24 мая в домах в районе Сокола, Карьера, НЛМК, Ниженки, а также в центре города - от пересечения улиц Ленина - Гагарина до Гагарина - Липовская вода может стать мутной.

Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.