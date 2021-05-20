Под Липецком суд вынес приговор парням, которые надругались над студентом колледжа

В Липецкой области судили молодых людей 18 и 19 лет, которые надругались над сокурсником. Напомним, страшное произошло в ночь с 6 на 7 марта 2019 года в Усмани. Подростки арендовали дом для вечеринки. Воспользовавшись беспомощным состоянием приятеля, они совершили в отношении него действия сексуального характера, причинив тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что на такой дикий поступок их подтолкнула бывшая потерпевшего. Она подговорила приятелей отомстить возлюбленному. Началась травля, кульминацией которой стало изнасилование рукояткой швабры.

Как сообщили в пресс-службе липецкого облсуда, были возбуждены уголовные дела по п. "а" ч.3 ст.111 УК Ф "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и п. "а" ч. 3 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Суд приговорил молодых людей к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. А также взыскать с каждого негодяя по 600 тыс. рублей в качестве морального вреда.

Напомним, что усманцы признали вину и раскаялись в содеянном. Они росли в полных семьях с достатком не ниже среднего. Родители характеризуются положительно, не злоупотребляют спиртным.