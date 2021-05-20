На уголовную статью нарвались мужчины, выловившие сетью 43 кг рыбы под Липецком

Липецких браконьеров привлекли к уголовной ответственности Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчан накажут за браконьерство на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения "Липецкий". Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на преступление в районе поселка Новая Жизнь пошли двое рыбаков

9 мая в акватории Матырского водохранилища они с лодки закидывали 30-метровую сеть. Мужчины выловили 204 рыбы общим весом 43,5 кг. Они причинили вред водным биологическим ресурсам на 113 520 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору на особо охраняемой природной территории". Рыбакам грозит от 500 тыс. до 1 млн рублей штрафа либо от 2 до 5 лет лишения свободы. Также с липчан взыщут экологический ущерб.