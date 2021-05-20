В Липецке у стихийных торговцев изъяли более 800 кг продуктов

Сотрудники управления потребрынка изъяли в Липецке более 800 кг продуктов Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В Липецке стало больше мест стихийной торговли. Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики, на этой неделе специалисты составили 6 протоколов по ст.6.2 КоАП Липецкой области "Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест".

Липчанам грозят штрафы от 1 до 5 тыс. рублей. В ходе проверок специалисты изъяли более 800 кг продуктов и несколько промышленных товаров. В управлении предупреждают, что подобные рейды с изъятием продуктов продолжат.

Также чиновники призывают жителей региона не покупать продукты в местах несанкционированной торговли. У таких предпринимателей нет документов на товар, подтверждающих их качество и безопасность, а продавцы не проходили медосмотр.