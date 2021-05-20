В пятницу в Липецке до +22 градусов, местами дожди

В Липецке не холодно, но и не жарко Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 21 мая, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие кратковременные дожди. Ночью от 7 до 12 градусов тепла. Ветер южной четверти.

В светлое время суток в регионе прогреется лишь до 22 градусов выше ноля. Ветер переменится - западный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт.ст.

В субботу, 22 мая, синоптики обещают солнечную погоду. Ночью в Липецке около 11 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов. Ветер северный 7-8 м/с. Атмосферное давление в областном центре будет расти и составит 750 мм рт.ст.