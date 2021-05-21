Под Липецком парень на мопеде врезался в КамАЗ: есть пострадавшие

В Липецкой области мопед врезался в стоящий КамАЗ Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 20 мая, на проспекте Победы в Липецке столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2107. От удара семерку с 71-летней женщиной за рулем отбросило на "Хендай". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила 31-летняя автоледи иномарки. Предварительная причина ДТП - нарушение правил перестроения.

В тот же день в селе Никольское Усманского района "Дэу" вылетела в кювет. Пострадали водитель - 31-летняя женщина, а также 60-летняя пассажирка и полуторагодовалый мальчик. Кстати, ребенок сидел не в автокресле. Все трое получили травмы. Медики оказали им помощь и отпустили.

В Добринском районе 21-летний мопедист врезался в стоящий КамАЗ. Его вместе с 16-летним пассажиром с травмами госпитализировали в больницу.