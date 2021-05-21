В Липецке вновь ищут пенсионерку, не ориентирующуюся в пространстве

В Липецке снова пропала пенсионерка с сиреневыми волосами Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке вновь ищут пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве. 69-летняя Кровопускова (Крютченко) Валентина Павловна пропала в областном центре пару дней назад - 19 мая. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", женщина может терять память.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы сиреневого цвета, глаза зеленые.

Была одета: светло-зеленая кофта, черные клетчатые брюки, черные ботинки.

Напомним, в прошлый раз липчанка ушла аж на 15 км от дома. В районе аэропорта ее узнал мужчина. Он подвез пропавшую до города. Волонтеры встретили пенсионерку на улице Циолковского около ТРЦ.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Кровопускову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02; 8-800-700-54-52 или "112".