Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2021 10:29

Под Липецком нашли противотанковую гранату и порох

Взрывоопасные предметы уничтожили
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Липецком нашла и уничтожили противотанковую гранату и порох

Под Липецком нашла и уничтожили противотанковую гранату и порох

Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший четверг, 20 мая, в Липецкой области обнаружили взрывоопасные предметы. Противотанковую гранату времен Великой Отечественной войны и 80 грамм пороха изъяли в Долгоруковском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, найденное вывезли на полигон Тербунского района. Там взрывотехники уничтожили гранату и порох.

Напомним, что опасные предметы нельзя трогать руками, перекатывать с места на место, бить по корпусу. Запрещено бросать взрывоопасные предметы в воду, разводить рядом с ними костер, разбирать. Это может привести к печальным последствиям. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и с обычных телефонов.