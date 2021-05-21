В Липецке изменят расписание автобусов №55

В Липецке скорректируют работу некоторых автобусных и трамвайных маршрутов Фото: Юлия КЛЮЕВА

Со следующей недели в движение общественного транспорта в Липецке внесут коррективы. С понедельника, 24 мая, на трамвайном маршруте №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000" появится дополнительная остановка "улица Лесная". Трамвай будет останавливаться на улице Металлургов рядом с кольцом. Там уже есть остановка для автобусов.

С 25 мая изменится расписание маршрута №55 "площадь Кольцевая - улица Воровского". Перерыв сместят на более позднее время. От остановки "улица Воровского" автобусы будут отъезжать в 18.39 и 18.58. Об этом попросили липчане. Напомним, транспорт №55 - временный. Его запустили на период реконструкции улицы 50 лет НЛМК.

Более подробную информацию о движении общественного транспорта можно узнать по телефону 31-00-82.