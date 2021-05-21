Под Липецком парень фиктивно зарегистрировал на себя фирму за 2000 рублей

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего ельчанина. Его обвиняют в преступлении по п. "б" ч.2 ст.173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица" и ч.1 ст.187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в сентябре 2018 года в одном из ночных клубов Ельца парень познакомился с молодым человеком. В октябре новый знакомый предложил ему фиктивно зарегистрировать на свое имя фирму, пообещав вознаграждение. Обвиняемый согласился.

С октября 2018 по февраль 2019 года ельчанин несколько раз приезжал в Липецк, подписывал документы и открывал банковские счета. Парень никогда не управлял фирмой. Все, что он знал - предположительно, организация продает металлоконструкции. Кстати, за услугу обвиняемый получил лишь 2 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.