На следующей неделе липчане смогут приложиться к мощам Матроны Московской

На следующей неделе в Липецк привезут мощи блаженной старицы Матроны Московской. Ковчег с частицей святых мощей прибудет 24 мая. Как сообщили в пресс-службе липецкой митрополии, до 31 мая он будет пребывать в кафедральном соборе Рождества Христова. В этот период православные региона смогут приложиться к мощам.

Блаженная Матрона родилась в семье крестьян в 1881 или по другим данным в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. В семье было трое детей. Жили бедно и когда родители узнали о четвертой беременности, решили после рождения отдать малыша в приют для сирот. Но незадолго до появления на свет матери приснился сон - ей на плечо садится белая птица с человеческим лицом и плотно сомкнутыми веками. Матронушка родилась с пороком развития - глазные яблоки отсутствовали, веки были сомкнуты. Дочку решили оставить в семье.

Блаженная Матрона - покровительница бездетных семей. При жизни она исцеляла больных, предсказывала будущее.